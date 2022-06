Fest : Rheinland-Pfalz feiert 75. Landesgeburtstag in Berlin

Rheinland-Pfalz feiert 75. Landesgeburtstag in Berlin

Berlin Sonne, Musik und Wein: Mit einem sommerlichen „Heimat“-Fest in der Berliner Landesvertretung hat die rheinland-pfälzische Landesregierung zusammen mit Hunderten Gäste das 75-jährige Bestehen des Bundeslands gefeiert.

„Wir freuen uns, dass wir nach dieser Durststrecke Pandemie wieder feiern dürfen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwochabend in Berlin.

Noch vor Gründung der Bundesrepublik 1949 hatten die Menschen in Rheinland-Pfalz am 18. Mai 1947 in Rheinland die Landesverfassung verabschiedet und den ersten Landtag gewählt. Deswegen gilt dieses Datum als Ausgangspunkt für die Feierlichkeiten.