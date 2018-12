Rheinland-Pfalz fördert Toleranztraining für Flüchtlinge

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt Trainingskurse für Flüchtlinge, damit sie sich für Vielfalt und Toleranz stark machen. „Das Training ermuntert zum aktiven Einsatz für Menschenrechte, Toleranz, Integration und Vielfalt und gegen Diskriminierung, Gewalt, Rassismus und Extremismus“, erklärte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) nach einer Mitteilung vom Freitag. dpa

Die Landeszentrale für politische Bildung bietet die „Kompetenztrainings Respekt“ an, die es bisher auch schon gibt. Der nächste Kurs findet am 18. Januar statt.

Das Land schloss eine Zielvereinbarung mit der Landeszentrale und bezuschusst die Angebote. In Rollenspielen sollen die Teilnehmer darin lernen, wie sie mit den eigenen Vorurteilen und denen anderer umgehen und die Diskussion möglichst auf ein sachliches Niveau bringen. „Ziel ist es, dass sich Geflüchtete auch in kritischen Situationen nicht als Opfer, sondern als selbstbewusste Menschen wahrnehmen, die auf Augenhöhe in den Dialog gehen“, betonte der Landesintegrationsbeauftragte Miguel Vicente. Geplant ist die Ausbildung von zwölf bis 14 neuen Trainern.

Kompetenztraining Respekt