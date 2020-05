Rheinland-Pfalz : Freibäder warten auf Auflagen vom Land – Geht die Sommersaison etwa noch baden?

Auch in der kommenden Woche bleiben viele Freibäder geschlossen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Kordel/Trier/Mainz Freibäder brauchen Hygieneregeln vom Land. Kommunen warnen vor hohen Erwartungen: Den Betrieb aufzunehmen ist mehr, als den Wasserhahn einer Badewanne aufzudrehen.

Wenn die Freibäder ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz wieder öffnen dürfen, schwimmt in den Kordeler Becken kein einziger Gast, weil es geschlossen bleibt. Wann und ob das regionale Freibad in diesem Sommer überhaupt noch mal öffnet? Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, weiß es nicht. Viele andere Kommunen äußern sich ähnlich ratlos.

Am Montag wollen sich Betreiber im Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier beraten, wie sie mit ihren oft ohnehin defizitären Bädern in der Coronakrise nicht völlig auf Tauchstation gehen. Holstein sagt: „Wenn wir uns dafür entscheiden, das Bad zu öffnen, geht es frühestens am 1. Juli los. Wenn überhaupt ...“, sagt er. Holstein rechnet damit, dass es mehr Personal in der Krise braucht, um Hygiene und Abstände zu wahren. „Es braucht Überwachung an Eingängen, vor Duschen und an Becken.“ Vorher müsse die Verbandsgemeinde noch 80 000 bis 100 000 Euro ins Bad stecken, um es auf Vordermann zu bringen. „Das Wasser aus dem Winter muss aus den Becken gepumpt werden, Schmutz verschwinden. Oft stehen nach dem Reinigen noch kleinere Reparaturen an, wenn sich lose Kacheln finden. Dann muss das neue Wasser rein und das ganze Becken durchgechlort werden“, sagt er. Mehrere Wochen dauere es, bis das Bad startbereit sei. „Und dann wissen wir nicht, ob wir bei einer zweiten Coronawelle wieder schließen müssen“, sagt Holstein.

Extra Was andere Bäder in der Region planen (sey/flor) Der 27. Mai ist nicht zu packen. Wann geht es aber los in vielen regionalen Bädern? Das Familienfreibad Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) öffnet wahrscheinlich nach Pfingsten. Laut VG-Bürgermeister Dennis Junk wird der Badetag voraussichtlich in drei Schichten unterteilt. Dann könnten jeweils um die 120 Besucher nach Voranmeldung für zweieinhalb Stunden hineingelassen werden. Ob und wann das Naturfreibad Meerfelder Maar öffnet, ist noch offen. Moritz Petry (VG Südeifel) peilt in Neuerburg einen Start zum 10. Juni an. Das Cascade in Bitburg sagt, man wolle den Freibadbereich gerne zum 30. Mai öffnen, warte aber die Auflagen des Landes ab. Stephanie Nickels (VG Ruwer) für Mertesdorf und Hartmut Heck (VG Hermeskeil) für Hermeskeil verweisen auf Gespräche am Montag. „Den 27. Mai werden wir aber nicht einhalten können“, sagen beide. „Ein Krankheitsfall hat die VG Kelberg zurückgeworfen, sagt Bürgermeister Johannes Saxler, der sich aber zuversichtlich zeigt: „Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, in den Tage nach dem 27. Mai zu öffnen, eher nach Pfingsten.“

Die Sätze des Bürgermeisters zeigen, was der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz in dieser Woche damit meinte, dass es mehr für die Inbetriebnahme eines Schwimmbades brauche als „nur den Wasserhahn der Badewanne aufzudrehen“. Damit kritisierte der kommunale Spitzenverband die Landesregierung. Denn die Kommunen warten noch auf feste Hygieneregeln aus Mainz, die in der Krise für Freibäder gelten sollen. Der Vulkaneifeler CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder moniert: „Einmal mehr müssen Verantwortliche vor Ort für die Verzögerung den Kopf hinhalten, obwohl ihnen die entsprechende Hilfestellung durch das Land versagt bleibt.“ Der Trierer AfD-Landeschef Michael Frisch moniert, die Betreiber im Unklaren zu lassen. „Damit macht man es ihnen in der Praxis schlichtweg unmöglich, ihre Bäder rechtzeitig wieder in Betrieb zu nehmen.“ Ohnehin sei zu befürchten, dass man aus wirtschaftlichen Gründen vielerorts auf eine Öffnung verzichten wird. „Warteschlangen am Schwimmbecken oder abgegrenzte Planquadrate auf den Liegewiesen dürften wohl kaum auf große Begeisterung bei potenziellen Badegästen stoßen“, vermutet Frisch.