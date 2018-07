später lesen Rheinland-Pfalz für schonenden Umgang mit Phosphor Teilen

Twittern

Teilen



Rheinland-Pfalz unterstützt Bemühungen um eine nachhaltige Nutzung von Phosphor. Zu einem Bericht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verwies das Umweltministerium in Mainz am Dienstag auf den Bau einer CO2-neutralen und energieeffizienten Monoklärschlammverbrennungsanlage in Mainz. dpa