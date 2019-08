Mainz Die Parlamentarierin wollte Fraktionschef Uwe Junge stürzen - und scheiterte bei einer Abstimmung.

Da waren es nur noch zwölf Abgeordnete in der AfD: Gabriele Bublies-Leifert ist am Mittwoch aus der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag ausgetreten. Nach dem Konzer Jens Ahnemüller, den die AfD wegen Kontakten zum Ex-NPD-Landesvize Sascha Wagner rausgeworfen hat, ist Bublies-Leifert damit die zweite fraktionslose Abgeordnete im Mainzer Landtag. Die 52-Jährige scheiterte mit dem Versuch, AfD-Fraktionschef Uwe Junge zu stürzen. Eine Abstimmung endete laut Bublies-Leifert mit 10:1 gegen ihren Antrag. Zwei Abgeordnete seien bei der Sitzung nicht anwesend gewesen. Das Votum wird aber nicht als Rückendeckung für Uwe Junge, sondern als klare Abgrenzung zu Bublies-Leifert gewertet. Mehrere Partei-Insider sagten hinter vorgehaltener Hand: „Das Ergebnis war abzusehen, weil jeder weiß, dass sie irre ist.“

In einem Schreiben an Landtagspräsident Hendrik Hering gab Bublies-Leifert ihren „sofortigen Rücktritt aus der AfD-Fraktion bekannt“. Sie werde „weiterhin dem Landtag als fraktionsloses Mitglied angehören und den Wählerauftrag bestmöglichst erfüllen“. In einem Telefonat mit dem „Trierischen Volksfreund“ bestätigte Bublies-Leifert ihren Austritt. „Ich habe mit keinem anderen Ergebnis gerechnet und bin endlich froh, wieder politische Reden halten und Sacharbeit in einem Ausschuss leisten zu dürfen.“ Die Fraktion habe sie dabei blockiert.