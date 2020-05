Interview : CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner: „Landesregierung macht lieblose Bildungspolitik“

CDU-Landesgeneral wettert über Corona-Krisenmanagement der Ampelkoalition und reagiert auf Kritik von Eifel-Rebell Michael Billen.

Schreiner: Erstens: Den Lehrplan entschlacken – heißt: den Lehrern klare Ansagen machen, was angesichts reduzierter Zeit gelernt werden soll und was nicht. Zweitens: Auch in der Corona-Krise ist es wichtig, jeden Schüler im Blick zu haben. Ich will, dass die Lehrerinnen und Lehrer per Videokonferenz jeden Morgen jeden einzelnen Schüler sehen, sie die Anwesenheit feststellen und Kinder direkte Fragen stellen können. Das muss landesweit sichergestellt sein. Drittens: Die Gruppen in den Schulen werden auf absehbare Zeit klein bleiben, die Zahl der Lehrer werden wir aber nicht einfach verdoppeln können. Da sehe ich die Gefahr, dass viele Kinder vom Lernstoff abgekoppelt werden. Das muss nicht so sein: Ältere Schüler können als Tutoren helfen, um leistungsschwächere Kinder und Jugendliche mitzunehmen.