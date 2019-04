später lesen Rheinland-Pfalz: Gespräche mit Islamverbänden Teilen

Auf dem Weg hin zu einem Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Islamverbänden ist ein weiterer Schritt genommen. Kulturminister Konrad Wolf (SPD) kündigte am Donnerstag in Mainz Gespräche zur Festlegung von Zielvereinbarungen an. dpa