Papier gegen Rechtsextremismus : Grüne fordern schärfere Waffenkontrollen im Land und attackieren die AfD

Mainz Dem Volksfreund liegt ein Positionspapier zweier grüner Spitzenpolitikerinnen im Land vor, die Ideen gegen Rechtsextremismus aufwerfen. Bei der AfD fordern sie, die Partei durch den Verfassungsschutz beobachten und den Beamtenstatus von Politikern prüfen zu lassen.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle und dem blutigen Attentat in Hanau fordern die Grünen, den Kampf gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz drastisch zu verschärfen. Ein Positionspapier von Anne Spiegel – designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 – und Pia Schellhammer - parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion im Mainzer Landtag –liegt unserer Zeitung vor.