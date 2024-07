Sommerferien Rheinland-Pfalz: Gute Wasserqualität in fast allen Badeseen

Das algenhaltige Wasser kann etwa Übelkeit, Durchfall oder Hautausschläge auslösen, vor allem dann, wenn es verschluckt wird oder an Schleimhäute gerät. Wenn in einem See grün-blaue Schlieren an der Wasseroberfläche treiben, sollten sich Badegäste daher lieber eine andere Stelle zum Schwimmen suchen. „Insbesondere Kleinkinder sollten das Wasser nicht schlucken oder damit in Berührung kommen“, sagte der LfU-Sprecher. Ein generelles Badeverbot für die Seen in der Warnstufe bestehe aber nicht.