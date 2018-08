später lesen Rheinland-Pfalz hält Brücken für sicher Teilen

Rund 80 Prozent der Brücken von Bund, Land und Kreisen in Rheinland-Pfalz sind in einem guten bis ausreichenden Zustand. Das teilte das Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. dpa