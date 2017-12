später lesen Landesregierung Rheinland-Pfalz hat bald einen Antisemitismusbeauftragten FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Gegen Judenhass setzt Rheinland-Pfalz einen Beauftragten für Antisemitismus ein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Dienstag an, den scheidenden Bürgerbeauftragten Dieter Burgard im nächsten Jahr für die ehrenamtliche Aufgabe zu berufen. „Es soll ein ganz klares Signal sein in dieser sehr aufgeheizten Situation“, sagte Dreyer in Mainz. „Neben dem Antisemitismus von rechts und der Verunsicherung durch den Rechtspopulismus erleben wir auch einen Antisemitismus unter Muslimen, aktuell besonders unter dem Aspekt von Flucht und Migration.“ dpa