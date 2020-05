Rheinland-Pfalz hat Quarantäne für EU-Bürger aufgehoben

Mainz Rheinland-Pfalz hat die Quarantäneregelungen für Menschen aus anderen EU-Ländern aufgehoben. In einer Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes heißt es nun, dass nur noch Menschen, die aus einem Staat außerhalb der EU, der Europäischen Freihandelsassoziation, Großbritannien oder Nordirland nach Rheinland-Pfalz einreisen, verpflichtet sind, sich unverzüglich in die eigenen Häuslichkeit oder eine andere Unterkunft zu begeben und dort 14 Tage zu bleiben.

Die Verordnung mit dieser Regelung trat am Freitag um 0.00 Uhr in Kraft, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz sagte. Zur Europäischen Freihandelsassoziation gehören Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.