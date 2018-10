Rheinland-Pfalz hat rund 20 Sommertage mehr im Jahr als 1951

Das Rheintal zwischen der Südpfalz und Bingen gehört zu den Hotspots des Klimawandels: Im Oberrheingraben werden inzwischen rund 60 Sommertage im Jahr gezählt, das sind Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad. dpa

Die Anzahl dieser Sommertage ist seit 1951 um rund 20 gestiegen, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Rheinland-Pfalz-Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen hervorgeht. Im landesweiten Mittel gibt es etwa 40 Sommertage pro Jahr. Weniger als 20 Sommertage werden nur noch in den Hochlagen von Hunsrück, Eifel und Westerwald gezählt.

„Hitzewellen wie in diesem Sommer treten in unserem Bundesland zunehmend häufiger auf und sind oftmals auch intensiver als in der Vergangenheit“, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Vorstellung des Berichts. In Trier sei in diesem Sommer mit 28 Tagen die längste seit 1955 beobachtete Hitzewelle verzeichnet worden. „Der Klimawandel ist Realität und auch bereits in Rheinland-Pfalz deutlich spürbar.“

Die Jahresdurchschnittstemperatur für Rheinland-Pfalz ist dem Bericht zufolge seit 1881 um 1,5 Grad gestiegen - deutschlandweit waren es 1,4 Grad. Innerhalb Deutschlands zähle Rheinland-Pfalz „zu den am stärksten von den direkten klimatischen Auswirkungen betroffenen Regionen“.

