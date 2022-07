Pandemie : Hausärzte im Land sind sauer wegen Lauterbachs Impfempfehlung

Der Streit um die vierte Corona-Impfung geht weiter. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Die Bitburger Ärztin Heidi Weber übt heftige Kritik am Bundesgesundheitsminister: Ärzte halten sich an offizielle Empfehlung für die Corona-Impfung und nicht an „politische Weisungen“.