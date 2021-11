Pandemie : Rheinland-pfälzische Hausärzte warnen vor „Alarmismus beim Boostern“

Mainz Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband hat seine Mitglieder aufgerufen, sich bei Corona-Impfungen „nicht von der Politik treiben zu lassen“.

In einem Schreiben des Vorstands an die Mitglieder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, kritisiert der Verband den Vorstoß des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) scharf.

Vorrang bei den Auffrischungen müssten die besonders gefährdeten Patientengruppen haben. Die Entscheidung, wer das höchste Risiko habe und zuerst „geboostert“ werden müsse, liege in ärztlicher Verantwortung, betonte der Verband. Viele Ärztinnen und Ärzte hielten auch jetzt schon „nicht akademisch an der Sechs-Monats-Frist“ fest. „Wir Ärztinnen und Ärzte gehen schon immer mit Fristenregelungen so um, wie es für unsere Patientinnen und Patienten am besten passt.“