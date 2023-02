Wissenslücke im Katastrophenschutz : Land kann hunderten freiwilligen Feuerwehrleuten die wichtigen Schulungen nicht anbieten

Foto: dpa/Robert Michael

Mainz/Koblenz Auch anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe können viele freiwillige Feuerwehrleute wichtige Fortbildungen nicht besuchen, weil an der landeseigenen Akademie der Platz fehlt. Laut Feuerwehrverband mangelt es im Einsatz dadurch an Fachwissen. Unterstützung hat die Landesregierung dennoch abgelehnt.

Hunderten freiwilligen Feuerwehrleuten in Rheinland-Pfalz fehlt der Zugang zu wichtigen Aus- und Fortbildungen. Die Landesregierung hält dafür an ihrer Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) in Koblenz seit Jahren viel zu wenig Plätze bereit. Die Ehrenamtlichen müssen deshalb teils Jahre auf eine Schulung warten, die sie etwa als Führungskräfte qualifiziert. In diesem Jahr übersteigt die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen das Angebot des Landes um ein Vielfaches. Auf 8850 Anfragen kommen lediglich 4500 Genehmigungen - eine Quote von gut 50 Prozent. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei nur 35 Prozent. Die neuen Zahlen gehen aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage der CDU-Abgeordneten Dennis Junk und Martin Brandl hervor.

CDU kritisiert: „Das ist ein Skandal“

„Das ist frustrierend für Leute, die sich in der Feuerwehr engagieren wollen“, kritisiert der Eifeler Abgeordnete Junk. Wenn wir von effektivem Brand- und Katastrophenschutz sprechen, müssen die Ehrenamtlichen dazu auch die Fortbildungen erhalten.“ Das Land müsse sich die Frage gefallen lassen, was sich nach dem Flutsommer 2021 konkret verändert habe, sagte Junk dem Trierischen Volksfreund. In der Region im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind die Zahlen noch alarmierender. Von 361 Bedarfsmeldungen können nur 110 Lehrgangsplätze an der Landesakademie in Koblenz bedient werden. 70 Prozent der Bedarfe werden also nicht berücksichtigt - „das ist ein Skandal“, so Junk. Auch, weil die Verbandsgemeinde von der Flut betroffenen gewesen sei.

Feuerwehrverband: Im Einsatz fehlt es an Fachwissen

Der Landesfeuerwehrverband nennt die Ausbildungslücke ein „Riesenproblem“. Für Entscheidungen im Einsatz fehle es dadurch an Fachwissen, sagte der Verbandschef Frank Hachemer dem Trierischen Volksfreund. Die Landesregierung nennt als Erklärung „pandemiebedingte Einschränkungen“. Man habe deshalb die Lehrangebote trotz der „vielfältig angebotenen Online-Lernformate“ nicht im Umfang der vorangegangenen Jahre bereitstellen können. „Des Weiteren wurde der Lehrgangsbetrieb im Jahr 2021 durch die Flutkatastrophe an der Ahr eingeschränkt“, erklärt das Innenministerium.

Defizite auch schon vor der Pandemie

Die Erklärung taugt allerdings nur bedingt. Auch vor der Pandemie gab es schon große Defizite im Schulungsangebot des Landes für freiwillige Feuerwehrleute. 2018 konnte die Akademie 61 Prozent des gemeldeten Bedarfs, 2019 sogar nur 47 Prozent decken. Das Innenministerium erklärt in der Beantwortung der Anfrage, die Quote noch in diesem Jahr steigern zu wollen - etwa durch zusätzliche Lehrsäle in der Koblenzer Akademie sowie durch 24 im Haushalt eingeplante zusätzliche Stellen. Unter Experten herrscht allerdings Skepsis, dass diese Stellen schnell besetzt werden können. Auch hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Zudem gibt es attraktivere Arbeitgeber als die Landesakademie.

Unterstützung nicht erwünscht

Bemerkenswert erscheint daher, dass die Regierung nach TV-Informationen Unterstützung durch den Landesfeuerwehrverband abgelehnt hat. Bereits in der Vergangenheit hatte dieser hin und wieder bei der Ausbildung geholfen, um Engpässe abzufedern. Dem Vernehmen nach soll der Verband das auch nun wieder angeboten haben. Ebenso wie die Idee, die Ausbildung auch von externen Partnern durchführen zu lassen. Offenbar verfährt das Land aber lieber nach dem Motto: Nur die eigene Ausbildung oder gar keine. In einer Antwort auf eine Anfrage der CDU erklärte das Innenministerium schon 2022, dass die „erforderliche, qualitativ hochwertige und vielseitige Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer“ nur an der Akademie durchgeführt werden könne.