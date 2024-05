Neue Zahlen In den rheinland-pfälzischen Grundschulen bleiben immer mehr Kinder sitzen

Immer mehr Kinder müssen in Rheinland-Pfalz eine Klasse in der Grundschule wiederholen. Mit Beginn dieses Schuljahres 2023 blieben in den Grundschulen mehr Kinder sitzen als in den fünf Schuljahren zuvor. Das geht aus aktuellen Zahlen des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums und des Statischen Landesamtes hervor, die dem Trierischen Volksfreund exklusiv vorliegen. Von insgesamt 158.082 Grundschülern wiederholten in diesem Jahr 4462 Schüler eine Klassenstufe zwischen eins und vier. Mit Beginn des Schuljahres 2018 waren es noch 2995.