Rheinland-Pfalz informiert Betroffene von Drohlisten

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Nach dem Auftauchen sogenannter Drohlisten will die Polizei in Rheinland-Pfalz die dort aufgeführten Menschen informieren. Dies teilte das Innenministerium am Montag in Mainz mit - im Anschluss an eine Telefonkonferenz der Landesinnenminister mit dem Bundesinnenministerium und dem Bundeskriminalamt.

Zuletzt waren mehrere Listen bekannt geworden, die rechten Extremisten zugeschrieben werden und Namen und Informationen über politisch Andersdenkende enthalten.