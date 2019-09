Kostenpflichtiger Inhalt: Joachim Paul kandidiert : Nachfolger von AfD-Landeschef Uwe Junge steht in den Startlöchern

Joachim Paul (stehend) will neuer AfD-Chef in Rheinland-Pfalz werden. Foto: Andreas Arnold

Mainz Joachim Paul will neuer AfD-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz werden. Ampelparteien im Land erwarten mit dem 49-jährigen Burkini-Gegner einen Rechtsruck der AfD.

Der künftige AfD-Chef von Rheinland-Pfalz heißt wahrscheinlich Joachim Paul. Der 49-Jährige bestätigte am Montagmorgen auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds, die Nachfolge von Uwe Junge antreten zu wollen, der sich beim Parteitag am 16. und 17. November in Bingen nicht mehr zur Wahl stellt. „Auf dem nächsten Landesparteitag werde ich für den Landesvorsitz kandidieren“, sagte Paul, der seit 2016 als Fraktionsvize im Mainzer Landtag und seit 2013 im Landesvorstand sitzt.

Der 49-Jährige gilt als islamkritisch und trieb in Koblenz ein vom Oberverwaltungsgericht inzwischen gekipptes Burkini-Verbot in Schwimmbädern voran. Beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk fordert Paul die Reform zu einem Heimatfunk und den „Ausstieg aus dem Zwangsgebührensystem“. Der AfD-Mann, der vor seiner politischen Laufbahn im Landtag an einer berufsbildenden Schule in Neuwied unterrichtet hat, fordert auch den kostenlosen Meister, die Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem und den Erhalt von Förderschulen. Die Inklusion sei ideologisch aufgeladen, vernachlässige das Schülerwohl und richte „mehr Schaden an als sie nutzt“. Flächendeckend fordert er schnelle Handynetze. Bund und Land wirft er vor, bei Funklöchern „Verantwortungspingpong“ zu spielen. Es wäre ihm „eine Freude und Ehre zugleich“, teilt Paul mit, dürfe er seine langjährige Arbeit im Parteivorstand als Landesvorsitzender fortsetzen.

Die politischen Rivalen fürchten wiederum einen strammen Rechtsruck der AfD, sollte Paul zum Parteichef im Land gewählt werden. Der 49-Jährige ist Mitglied der umstrittenen Burschenschaft Raczeks. In Medien kursierten außerdem Vorwürfe, er habe unter einem Pseudonym für ein NPD-nahes Magazin geschrieben, was Paul dementiert. Der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Daniel Stich prophezeit dennoch - mit Blick auf die Vorwürfe gegen Paul: „Wenn auf Uwe Junge an der Spitze der AfD Rheinland-Pfalz tatsächlich Joachim Paul folgt, ist die Landespartei endgültig ganz rechtsaußen angekommen. Die Verbindungen der AfD zum Rechtsextremismus treten immer deutlicher zutage. Auch in Rheinland-Pfalz ist die AfD Lichtjahre davon entfernt, eine bürgerliche Partei zu sein.“ Pia Schellhammer, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Landtagsfraktion, sagt: „Wenn Joachim Paul sich als AfD-Landeschef durchsetzt, wird die Radikalisierung der Partei nochmal deutlicher. Die AfD versucht nicht einmal mehr, sich noch ein bürgerliches Antlitz zu geben.“

Paul widerspricht Vorwürfen eines sich anbahnenden Rechtsrucks: „Die rheinland-pfälzische AfD kann mit Fug und Recht behaupten, bundesweit in der Mitte der Partei zu stehen.“ An Gegenkandidaten fehlt es dem 49-Jährigen bislang. Gabriele Bublies-Leifert, die aus der Landtagsfraktion ausgetreten ist, hat aber bereits anklingen lassen, sich eine Kandidatur gegen Paul vorstellen zu können. Sie wäre in den eigenen Reihen aber wohl chancenlos.

Lesen Sie auch Politik : Uwe Junge gibt AfD-Landesvorsitz ab