Rheinland-Pfalz kann fast alle Lehrer-Planstellen besetzen

Mit Beginn des neuen Schuljahrs hat Rheinland-Pfalz fast alle Planstellen für Lehrkräfte besetzt. „Wir haben nicht die Situation wie in Hessen oder Baden-Württemberg, dass wir Planstellen offen lassen müssen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz. dpa