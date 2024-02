Aufruf zur „Messwoche“ in Rheinland-Pfalz Kein Handy-Empfang? Wo Bürgerinnen und Bürger Funklöcher bald melden können

In großen Teilen des Landes gibt es ordentlichen Handyempfang. Vielerorts läuft auch die schnellste Internetversorgung 5G - soweit die guten Nachrichten. Doch in einigen Orten, an Bahnstrecken oder auf Bundesstraßen stockt die Verbindung immer noch - die sogenannten weißen Flecken auf der Landkarte. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will diese Versorgungslücken möglichst bis Ende des Jahres schließen - auch mit Hilfe möglichst vieler Rheinland-Pfälzer.