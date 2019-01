später lesen Rheinland-Pfalz kein Schwerpunkt von Linksextremisten Teilen

Das Innenministerium in Mainz hat keine Kenntnisse über mögliche Schwerpunkte linksextremistischer Gruppen oder Aktivitäten in Rheinland-Pfalz. Im Unterschied zum Bundestrend, der von zunehmender Gewalt geprägt sei, trete die Szene im Bundesland kaum gewalttätig in Erscheinung, teilte das Ministerium auf Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU) mit. dpa