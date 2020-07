Rheinland-Pfalz : Ausbaupläne der Grünen: Gegenwind für neue Windräder im Land

Hinter einem Windrad ziehen dunkle Wolken auf. Es ist ein Symbolbild, das passt. Denn der Ausbau von Windkraft kommt schleppend voran. Die Grünen in Rheinland-Pfalz wollen das ändern. Doch ihre Wünsche finden nicht überall Gehör. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier/Mainz Bis 2030 wollen die Grünen in Rheinland-Pfalz den Windkraft-Ausbau verdoppeln. Bürger und selbst ein Koalitionspartner im Land äußern Kritik. Besonders die Idee, Windräder auf abgestorbenen Waldflächen aufzustellen, polarisiert.

Geht es um den Ausbau von Windrädern, liegt Rheinland-Pfalz in diesem Jahr in der bundesweiten Spitzengruppe. 20 neue Anlagen gingen in den ersten sechs Monaten ans Netz. Nur Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt verzeichneten mehr neue Windräder. Den Grünen in Rheinland-Pfalz langt das bei weitem nicht. Sie wollen den Ausbau der Windkraft bis 2030 von 3700 auf 7400 Megawatt verdoppeln. Wie? Indem alte Windräder beim Repowering durch leistungsstärkere, modernere Anlagen ausgetauscht werden, Windräder auf abgestorbenen Waldflächen entstehen dürfen und die Akzeptanz bei Bürgern durch Einbindung in Genossenschaften gesteigert wird. Was Anne Spiegel, grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, in einem Interview mit dem Trierischen Volksfreund vorschlug, bringt ihr inzwischen Gegenwind ein.

Das sagen Windkraft-Gegner: Uwe Anhäuser, der seit Jahren den Bau neuer Windräder in Rheinland-Pfalz anprangert, kritisiert die Grüne. „Deutschland wird beim Windkraft-Ausbau immer als großer Vorreiter angepriesen. Doch kein anderes Land folgt uns. Wir fahren alleine in die falsche Richtung. Auf der Autobahn nennt man das einen Geisterfahrer“, sagt Anhäuser, der keinen Sinn im Bau neuer Windräder sieht.

Nach wie vor seien technisch keine Speicher vorhanden. Die Landschaft werde kaputtgebaut. Das Repowering bedeute, dass die neuen Windräder künftig rund 200 statt 100 Meter hoch seien. „Die optische Bedrängung nimmt damit deutlich zu“, sagt der Hunsrücker, der Vorsitzender des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur ist.

Und auch die Idee der Grünen, Windräder in von Kahlschlag betroffenen Wäldern aufzubauen, sieht Anhäuser mehr als kritisch. „Da sollte man lieber aufforsten als neue Windräder hinstellen.“ Anhäuser sagt, dass es nach wie vor viele engagierte Bürgerinitiativen im Hunsrück, an der Mosel und in der Pfalz gebe. „Viele haben aber resigniert, erwägen fortzuziehen oder haben die mit Windrädern zugebauten Regionen schon verlassen“, sagt er.

Extra Was Volksfreund-Leser zur Windkraft sagen Mehr als 100 Kommentare entfachten die grünen Pläne zum Windkraft-Ausbau in Rheinland-Pfalz auf der Facebook-Seite des Trierischen Volksfreunds. Einige kritisierten, dass die Landschaft verschandelt werde, andere lobten den Nutzen für den Klimaschutz. Auch um die Finanzierung drehte sich die Debatte. Ein Nutzer schrieb: „Umweltschutz hin oder her, wovon sollen alle diese ,grünen’ Forderungen wirklich finanziert werden? Noch mehr Steuern für Otto Normalverbraucher und Firmen? Vielleicht sollten die Grünen erst mal überlegen wo Wind-, Solar- und Wasserkraftenergie am sinnvollsten eingesetzt werden können, bevor man mal etwas ruft und nur auf Stimmenfang ist. Mit Covid-19 und kaputten Wirtschaften hat Europa und auch Deutschland erst mal andere Probleme zu lösen.“ Ein Nutzer hielt dagegen: „Wenn die milliardenschweren Subventionen für auslaufende Industrien wie Kohle gestoppt würden, wäre mehr als genug Geld für den Ausbau der Windkraft und weiterer nachhaltiger Technologien übrig“, antwortete er. Ein User auf Facebook forderte, auch das Potenzial an Biomasse in der Region nicht zu ignorieren und sich flächendeckend für die Biotonne zu engagieren „statt diesen absolut unökologischen Biotütenirrsinn zu tolerieren“.

Das sagen politische Rivalen: Selbst aus Reihen der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz tönt bereits Kritik an den Ambitionen der Grünen. Wirtschaftsminister und FDP-Landeschef Volker Wissing zweifelte im Interview unserer Zeitung am Samstag besonders den angedachten Ausbau in Wäldern an. „Es wird mit der FDP nicht machbar sein, leichtfertig mit der Natur- und Kulturlandschaft umzugehen und dem Tourismus-Standort zu schaden“, stellt Wissing klar und legte in rhetorischer Schärfe nach. „Wer in eine abgestorbenen Waldfläche ein Windrad stellen möchte, muss auch erst einmal eine 15 Meter breite Schneise in den Wald schlagen. Stehen da Hunderte Jahre alte Buchenbestände, sieht das auch nicht mehr so leicht aus, wie Frau Spiegel es darstellt.“ Die FDP nehme die Energiewende ernst, sei aber „nicht ideologisch, sondern pragmatisch“.

Die AfD in Rheinland-Pfalz fordert vom Land, der 10H-Regelung zu folgen, die in Bayern gilt. Heißt: Windräder stehen mindestens das Zehnfache ihrer Höhe von Häusern entfernt. Bei Anlagen, die 200 Meter hoch sind, entspräche das einem Mindestabstand von 2000 Metern. In Rheinland-Pfalz gilt bislang ein Abstand von mindestens 1000 Metern, den Windräder zu bewohnten Siedlungen haben müssen.

Die Freien Wähler, die mit Joachim Streit – Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm – als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen, nennen die grünen Pläne „Unsinn“. Waldgebiete durch Windkraftanlagen zu ersetzen, verstärke den Klimawandel, weil es die Aufnahmefähigkeit von CO 2 verringere, monieren die Freien Wähler in einer Mitteilung. Der Konzer Detlef Müller-Greis fordert vielmehr: „Wir müssen diese Kahlschlag-Gebiete aufforsten und wieder die für unsere Breiten typischen gesunden Mischwälder schaffen mit Baumsorten, die weniger anfällig für den Klimawandel sind.“ Wälder dürften nicht zu Windrad-Monokulturen werden. Gegen Windkraft sprechen sich die Freien Wähler nicht aus. Aber: Standorte neuer Anlagen müsse das Land mit Überlegung und nach sorgfältiger Prüfung auswählen – nicht mit unüberlegten Schnellschüssen.

Das sagen die Kommunen: Anders äußert sich da Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz. Windräder in großen abgestorbenen Waldgebieten aufzubauen halte er für denkbar, „weil die Natur die Reduzierung der Baumbestände selber vorgenommen hat, eine Bewaldung Jahrzehnte dauert und ein Bau auf den Flächen bei Bürgern vertretbarer ist als ein Bau in der Nähe von Siedlungen“. Auch das Repowering unterstützt der Mann aus Nittel (Kreis Trier-Saarburg), „da Standorte bereits ausgewählt sind und es sinnvoll ist, dort mehr Energie zu erzeugen, wenn es technisch möglich ist“. Skeptisch ist Frieden, ob Bürger sich für den Bau neuer Windräder in ihren Orten motivieren lassen, wenn sie als Mitbetreiber in Genossenschaften auftreten und Erträge kassieren. „Die Mitwirkung ändert wahrscheinlich wenig an den Gründen, warum die Leute kein Windrad vor die Nase gesetzt bekommen wollen.“