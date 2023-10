Woran liegt das? Sprunghafter Anstieg: Immer mehr Polizisten in Rheinland-Pfalz kündigen

Bei vielen tausend Mitarbeitern bleiben Kündigungen nicht aus. In der Privatwirtschaft sorgt das auch selten für Verwunderung. Im öffentlichen Dienst mit Verbeamtung auf Lebenszeit und guter Absicherung ist das Phänomen üblicherweise geringer ausgeprägt. Dieses Jahr ist die Zahl der Kündigungen von Polizeibeamten allerdings sprunghaft angestiegen. Bereits bis Ende September haben 30 Polizisten auf eigenen Wunsch den Dienst verlassen, wie das Innenministerium auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mitteilt. Im ganzen vergangenen Jahr waren es noch 21, 2021 waren es 17 und in allen drei Jahren zuvor jeweils nur 15 Kündigungen von Polizisten. Die Ausnahmen häufen sich also in der Fünfjahres-Betrachtung deutlich.