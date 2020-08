Rheinland-Pfalz lobt eigene Teststrategie

Mainz Nach der bayerischen Corona-Testpanne mit rund 900 zunächst nicht über ihre Ansteckung informierten Sars-CoV-2-Infizierten hat das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz seine Teststrategie bekräftigt.

Die Landesregierung sehe in anlassbezogenen Tests - also nur bei begründeten Hinweisen auf eine mögliche Corona-Infektion - den sinnvollen Weg, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Mainz.