Rheinland-Pfalz lockert: Freibad, Sauna, Theater und Sport

Mainz Impfen, Testen und disziplinierte Bürger: Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Regeln und stellt zugleich zwei weitere Öffnungsschritte für einen schönen Sommer in Aussicht.

GASTRONOMIE UND HOTELLERIE: In der Außengastronomie sowie bei anderen Außenaktivitäten entfällt die Testpflicht, „bei möglichst digitaler Kontakterfassung“ etwa über die Luca-App. Getränke und Speisen dürfen wieder an den Theken abgeholt werden, also etwa in den Biergärten und Pfälzer Waldhütten. Die Innengastronomie darf auch wieder öffnen, allerdings mit Test.