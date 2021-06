Corona-Krise : Rheinland-Pfalz lockert Maskenpflicht in Schulen und im Freien

Mainz/Trier Wo die Inzidenz besonders niedrig ist, müssen Schüler ab der kommenden Woche keinen Mundschutz mehr am Platz und auf dem Schulhof tragen. Kitas kehren zum Regelbetrieb zurück. Auch ansonsten setzt die Landesregierung auf viele neue Lockerungen. Ein Überblick.

Es sind nicht die einzigen Lockerungen, von denen in Rheinland-Pfalz die meisten schon mit der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung ab dem 18. Juni in Kraft treten. Ein Überblick: Bus- und Schiffsreisen sollen dann laut Landesregierung wieder erlaubt sein. Private Feiern sollen innen mit höchstens 25 Gästen und mit Test möglich sein. Bei Inzidenzen unter 50 sind Feiern im Freien dagegen mit bis zu 50 Personen möglich. Sport in der Gruppe ist mit bis zu 30 Menschen plus Trainer draußen erlaubt, bei Inzidenzen unter 50 mit höchstens 50 Menschen. In Hallen dürfen bis zu zehn Menschen gemeinsam Sport treiben, 20 bei einer Inzidenz unter 50. Hallenbäder und Thermen dürfen wieder öffnen. Beim Sport sind wieder Zuschauer zugelassen, 250 im Freien, 100 in der Halle. Das dürfte die Vereine interessieren, die kurz davor stehen, wieder in die neue Saison zu starten und Freundschaftsspiele angesetzt haben. Kitas in Rheinland-Pfalz können ab dem 21. Juni wieder in den unumschränkten Regelbetrieb zurückkehren.