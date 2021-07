Rheinland-Pfalz: Mehr Geld für Luftfilter an Schulen

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt zusätzliche Mittel zur Anschaffung von Luftfilteranlagen an Schulen bereit. „Wir werden ein 12-Millionen-Programm für Raumlufthygiene auflegen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.

Im Anschluss an die letzte reguläre Kabinettsitzung vor der Sommerpause sagte Dreyer, „dass wir gut gerüstet in die Sommerferien gehen können“.

„Das Lüften ist das A und O“, fügte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hinzu. Mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln solle aber die Frischluftzufuhr in den Klassenräumen weiter verbessert werden. Gefördert werden nach den Empfehlungen des Umweltbundesamts unter anderem der Einbau von ventilatorgestützten Zu- und Abluftsystemen und die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.

Ein erstes Programm für Luftfilteranlagen im Umfang von sechs Millionen Euro wurde im Oktober 2020 aufgelegt. Bis Ende Juni wurden Anträge im Umfang von drei Millionen Euro gestellt, die vollständig bewilligt wurden. Davon profitierten nach Angaben des Ministeriums landesweit rund 1300 Schulen.