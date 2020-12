Rheinland-Pfalz: Mehr Kurzarbeit im November angezeigt

Saarbrücken Der Teil-Lockdown im November hat auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz dazu geführt, dass wieder mehr Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit teilte am Dienstag in Saarbrücken mit, dass nach mehreren rückläufigen Monaten 3300 neue Anzeigen für Kurzarbeit eingegangen seien.

Sie beträfen 31 200 Beschäftigte. Der Schwerpunkt lag in der Gastronomie. Nach jüngsten Berechnungen aufgrund von Genehmigungen waren im August 89 400 Menschen in rund 12 000 Betrieben in Kurzarbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im November den dritten Monat in Folge zurück, um 3200 auf 115 500. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber 21 900 Menschen mehr arbeitslos, was eine Zunahme von 23,4 Prozent bedeutet. Die Arbeitslosenquote sank damit binnen Monatsfrist von 5,2 auf 5,1 Prozent - vor einem Jahr waren es 4,2 Prozent gewesen.