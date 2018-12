später lesen Rheinland-Pfalz: mehr Polizeipräsenz auf Weihnachtsmärkten FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz wird die erhöhte Polizeipräsenz auch nach der Tötung des mutmaßlichen Straßburger Attentäters aufrechterhalten. „Die verstärkten Sicherungseinsätze auf den Weihnachtsmärkten werden fortgesetzt“, teilte das Innenministerium am Freitag in Mainz mit. dpa