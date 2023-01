Statistik : Mikrozensus in Rheinland-Pfalz: In diesem Jahr werden mehr als 20.000 Haushalte befragt

Info

Das Statistische Landesamt erklärt: „Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland, die seit 1957 durchgeführt wird. In Rheinland-Pfalz werden jährlich etwa 42.000 Personen in 20.000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften befragt. Das entspricht einem Auswahlsatz von einem Prozent der Haushalte im Land.“