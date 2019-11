Landesparteitag : Rheinland-pfälzische Grüne wählen Misbah Khan zur neuen Chefin

Foto: dpa/Sascha Ditscher

Die 29-Jährige folgt auf Jutta Paulus und führt künftig gemeinsam mit Josef Winkler die Grünen in Rheinland-Pfalz an. Bei der Delegiertenversammlung in Neuwied geht es auch um die Frage, wie sich die ärztliche Versorgung auf dem Land retten lässt.

Die rheinland-pfälzischen Grünen haben Misbah Khan aus dem pfälzischen Meckenheim zur neuen Landeschefin gewählt. Die 29-jährige Politikwissenschaftler erhielt bei der Landesdelegiertenversammlung 86,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Khan folgt auf die ins Europaparlament gewählte Jutta Paulus und führt die Landes-Grünen künftig gemeinsam mit Josef Winkler an. „Wir sind den Birkenstocksandalen entwachsen, tragen inzwischen auch Sneakers, Pumps, Businessschuhe. Was uns ein bisschen fehlt, sind die Arbeitsstiefel“, appellierte Khan an die Delegierten. Den Klimaschutz nannte sie „die Existenzfrage unserer Zeit“. Khan warb auch dafür, die Menschheit als Ganzes zu denken. „In einer Welt, in der es Faschisten gibt, muss man Antifaschist sein“, sagte Khan.

Bei der Delegiertenversammlung der Grünen geht es auch um die Frage, wie sich ärztliche Versorgung auf dem Land retten lässt. Die Partei fordert in einem Antrag langfristig eine zweite Uniklinik, an der Studenten Medizin studieren können. Diese könnte beispielsweise in Trier stehen.