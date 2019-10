Rheinland-Pfalz: Mutter-Kind-Haus für Inhaftierte geplant

Mainz Noch gibt es in rheinland-pfälzischen Gefängnissen keine Mutter-Kind-Häuser - das soll sich aber langfristig ändern. Der Bedarf sei erkannt, die Planungen liefen, teilte das Justizministerium in Mainz mit.

Bundesweit gibt es mehrere Anlaufstellen, an die sich Angehörige von Inhaftierten bei Fragen und Sorgen wenden können. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung „Rückenwind“ in Wittlich. In einigen Fällen gibt es auch eigene Angebote für Kinder und Jugendliche: Der Verein Treffpunkt in Nürnberg beispielsweise hat für sie eine online-Beratung.