später lesen Rheinland-Pfalz: Öffentlicher Nahverkehr statt Fahrverbot Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition will Fahrverbote für Dieselautos in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen vor allem mit mehr öffentlichem Nahverkehr verhindern. „Fahrverbote würden vor allem die Verbraucher und nicht die Verursacher bestrafen“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Ballungsräume könnten nur langfristig von der Stickoxidbelastung entlastet werden, wenn es weniger Fahrzeuge gebe. Das soll etwa mit der geplanten Info-Plattform für Verkehrsverbünde gelingen. dpa