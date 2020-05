Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : Schulen und Kitas: Opposition kritisiert Politik der Landesregierung

Spender für Seife und Desinfektionsmittel in jeder Klasse, mehr Lehrer, kein Unterricht im Freien: Ein Verband im Land stellt erste Bedingungen auf, was es braucht, bevor alle Schüler wieder zur Schule gehen. Foto: Getty Images/izusek

Mainz/Trier Opposition und eine FDP-Frau kritisieren Land für fehlende Konzepte, wie Schulen öffnen sollen. Ein Lehrerverband hat erste Ideen, was es braucht.

Nach den Sommerferien will Rheinland-Pfalz zum normalen Schulbetrieb zurückkehren. Nur wie? Eine Antwort blieb Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag im Mainzer Landtag schuldig. Weiter ist da der rheinland-pfälzische Philologenverband, der ein erstes Papier entworfen hat.

Landeschefin Cornelia Schwartz fordert die Träger darin auf, in den Sommerferien die Schulen nachzurüsten, indem sie Waschbecken installieren und Spender für Seifen und Desinfektionsmittel in jedem Klassenzimmer bereitstellen. An den Schulen brauche es auch mehr Lehrer, um Unterricht in kleineren Gruppen zu ermöglichen. Unterricht im Freien, womit Dänemark experimentiert, lehnt sie ab. „Was machen wir bei strömendem Regen und im Winter?“, fragt Schwartz. Um Zeit zu gewinnen, schlägt der Philologenverband vor, das Abitur 2021 für G9-Gymasien und Gesamtschulen in den Mai und Juni zu verlegen. Schwartz betont: „Viele Probleme sind noch offen: Präsenzunterricht ist selbstverständlich dem Fernunterricht vorzuziehen, rein digitaler Unterricht kann kein vollwertiger Ersatz sein für Unterricht im Klassensaal.“

Extra SPD-Landesgeneral verteidigt Schulpolitik SPD-Landesgeneral Daniel Stich schmettert Kritik an der Bildungspolitik der Ampelkoalition ab, die sein CDU-Pendant Gerd Schreiner im Volksfreund-Interview „lieblos“ genannt hatte. „Nicht jeder, der selbst mal in der Schule war, ist gleich ein Bildungsexperte, Herr Schreiner!“, konterte Stich. Die Landesregierung unterstütze Schulträger nach Kräften und kümmere sich um Schüler, die es ohnehin nicht leicht hätten. „Deshalb gibt es in Rheinland-Pfalz 25 000 Leih-Laptops für Schüler, die kein eigenes Gerät haben. Deshalb stellt das Land eine sichere Plattform für den Videounterricht bereit. Deshalb war für uns von Anfang an klar, dass der Stoff aus dem Homeschooling nicht benotet wird, weil nicht alle die gleichen Bedingungen zu Hause haben.“ Ministerpräsidentin Dreyer stehe für „Verlässlichkeit statt für Flatterhaftigkeit“, wo Söder und Laschet „sich bei jeder Gelegenheit versuchen zu überbieten und zu profilieren, weil sie beide gerne Kanzlerkandidat werden wollen“, so Stich.

Sie fordert das Land auf, schnell Weichen zu stellen, ohne einen Wettbewerb zu starten, in welche Schule die meisten Schüler gehen. Der Gesundheitsschutz müsse Vorrang haben. Die Opposition im Landtag machte der Ampelregierung Dampf, schnell Konzepte vorzulegen, um abgehängten Kindern zu helfen und Eltern zu entlasten. Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein sagte: „Das Coronavirus hat die Schwachstellen in der Bildungspolitik – wie mangelhafte digitale Ausstattung der Schulen – offen gelegt. Die Landesregierung muss den Krisenmodus überwinden und in die Zukunftsplanung für Schulen und Kitas einsteigen“, sagte Beilstein. Sie forderte, Kitas in Rheinland-Pfalz bis spätestens Ende Juni wieder vollständig zu öffnen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig konterte Beilstein mächtig angefressen. „Es ist mir gleichgültig, was Sie sagen. Wir hören Experten zu, die Ahnung und Sachverstand haben“, sagte die Ministerin. Das Land gehe mit Augenmaß und Verantwortung vor, spreche mit allen Beteiligten. Ziel sei, dass nach den Sommerferien alle Schüler wieder in die Schule können und ab dem 8. Juni alle Kinder in die Kitas.

Der Haken bei dem Kita-Plan steht freilich in den Leitlinien des Landes selbst: Denn die Rückkehr stößt dort an Grenzen, wo Räume und Betreuer fehlen. Ähnliches beklagen Schulen in der Region, von denen viele in Elternbriefen ankündigen, nicht nach den Wünschen des Landes öffnen zu können. Auch deswegen warf der Trierer AfD-Politiker Michael Frisch der Ministerin vor, Nebelkerzen zu zünden, wenn sie sage, jedes Kind dürfe in die Kita. „Sie wissen genau, dass das maximal für einen eingeschränkten Zeitraum gilt“, zürnte Frisch. Die AfD verlangt, Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz rasch dort zu öffnen, wo es das lokale Infektionsgeschehen zulasse.

Lauten Applaus aus Reihen der Opposition erntete ausgerechnet die aus ihrer Fraktion geflogene FDP-Politikerin Helga Lerch, die mit der Bildungspolitik in der Corona-Krise abrechnete. Die Hygienevorschriften? „Lassen zu wünschen übrig, die Schulen beklagen die Kurzfristigkeit von Konzepten zurecht.“ Anvisierte Ferienkurse? „Ich frage mich, ob die freiwillig oder verpflichtend sind und wer die Schüler unterrichtet.“ Digitale Lehre? Die CDU habe recht damit, wenn sie sage, das Einscannen von Schulbuchseiten sei kein digitaler Unterricht. „Jeder dritte Lehrer hat dringenden Nachholbedarf.“ Sauberkeit? „Oft fehlen Waschbecken und warmes Wasser. Ich war 35 Jahre an einer Schule und habe nie Seife erlebt“, sagt die einstige Schulleiterin aus dem Kreis Mainz-Bingen, die dafür später den Konter einfuhr, für das Anschaffen von Seife sei ja die Kommune zuständig.

FDP-Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer verteidigte den Kurs der Landesregierung. Frei nach Angela Merkel sagte sie: „Wir schaffen das.“ Das Land sei mit dem von Hubig angestoßenen rollierenden System – also der Rückkehr von Schülern im Schichtbetrieb – mutiger und kreativer als die Opposition behaupte. Die Thalfangerin Bettina Brück (SPD) kritisierte: „Die CDU springt auf jedes Thema. Hauptsache, die Schlagzeile stimmt.“