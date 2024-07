Drei Jahre danach Neuer Katastrophenschutz nach der Flut: Was das Land plant und wo es noch hakt

Die neue Struktur soll sicherstellen, dass es bei Katastrophen jederzeit ein Lagebild gibt. Dafür werden an sieben Tagen rund um die Uhr Experten in einem neuen Lagezentrum sitzen. Wie das Innenministerium auf Anfrage erklärt, soll dieses seine Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen – zunächst allerdings in einem Test- und Einschichtbetrieb, später dann 24 Stunden am Tag. Wann genau es so weit ist, will das Innenministerium aber noch nicht sagen. Der Vollbetrieb hänge von der Gewinnung und Einarbeitung des Personals ab. Hier laufen teilweise noch die Bewerbungsverfahren.