Finanzen : Das Land plant Schuldenentlastung: Was das für Trier und die Kreise bedeutet

Das Land Rheinland-Pfalz plant, einen großen Teil der Schulden seiner Kommunen zu übernehmen. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Mainz/Trier Das Land plant eine beispiellose Schuldenübernahme von Kassenkrediten der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Das klingt nach mehr Spielraum im Haushalt für Projekte, doch so euphorisch klingen die Reaktionen in der Region nicht.