Rheinland-Pfalz plant Spitzentreffen zu Impfungen im Land

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Nach dem bundesweiten „Impfgipfel“ plant die Landesregierung in Mainz auch ein Spitzentreffen zu den weiteren Impfungen in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterrichtete am Mittwoch den Ältestenrat des Landtags über den „Impfgipfel“ vom Montag und sagte, es werde gemeinsame Beratungen mit Kommunen, Impfkoordinatoren und der Kassenärztlichen Vereinigung geben, sobald ab März klar sei, mit welchen Impfstoff-Liefermengen im zweiten Quartal gerechnet werden könne.

In dieser Runde sollten die großen logistischen Herausforderungen bei der erwarteten starken Zunahme von Impfungen ab April besprochen werden.

Von den Beratungen des „Impfgipfels“ berichtete Dreyer den Mitgliedern des Ältestenrats, Biontech und andere Impfstoff-Hersteller könnten nur das liefern, was sie produzierten. „Keiner produziert auf Vorrat, es wird produziert und ausgeliefert.“ Biontech habe deutlich gemacht, dass die Beschaffung von Rohstoffen für die Impfstoff-Produktion problematisch sei. Hier werde das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit der EU überlegen, wie der Bezug von Rohstoffen beschleunigt werden könne.

„Unser Ziel ist, dass bis Ende Februar 200 000 Menschen die erste und 140 000 die zweite Impfung erhalten haben“, sagte Dreyer. „Alle die eine erste Impfung bekommen haben, erhalten auch die zweite.“ In Rheinland-Pfalz gebe es insgesamt rund 400 000 Menschen in der ersten Gruppe der Priorisierung aufgrund von besonderen beruflichen Aufgaben oder Alter, unter ihnen 200 000 Senioren über 80. Bis Dienstag haben rund 143 000 Menschen die erste und 23 500 die zweite Impfung erhalten.

„Der Impfstoffzug rollt in Rheinland-Pfalz“, sagte Dreyer, „auch wenn er aufgrund der Minderlieferungen keine neue Fahrt aufnehmen konnte“. Bisher haben 3,5 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz ihre erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Damit gehört das Bundesland zu den Spitzenreitern in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2,4 Prozent.