Trier/Mainz Beamte im Land leisten Zehntausende Stunden. Heimspiele von Eintracht Trier schlugen allein in dieser Saison mit rund 130 000 Euro zu Buche. Sollen die Vereine zahlen?

Wenn Fußballer in einem brisanten Derby das 1:0 in letzter Minute schießen, dürfen sie sich von ihren euphorischen Fans feiern lassen. Für den Steuerzahler sind die Fußballfeste aber ein teures Vergnügen, wenn die Polizei rivalisierende Fangruppen auf dem Weg vom Bahnhof zum Stadion voneinander trennen muss.

Das zeigt die Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Matthias Lammert. Danach hat die Polizei im Land in dieser Saison bereits 35 906 Einsatzstunden bei Fußballspielen angesammelt, die das Innenministerium mit Kosten von 2,15 Millionen Euro anrechnet.

Fast die Hälfte der Stunden (17 552) arbeitete die Polizei bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern. Beim FSV Mainz 05 – einziger Bundesligist von Rheinland-Pfalz – sammelten sich 11 666 Einsatzstunden an. Doch auch Heimspiele von Eintracht Trier kosten Geld. 2194 Stunden war die Polizei in der Hinrunde dieser Saison bislang bei dem Fußball-Oberligisten im Einsatz, was sich nach der Kostenaufrechnung des Landes mit einem Stundensatz von rund 60 Euro auf mehr als 130 000 Euro beläuft.