Corona-Krise : Neues Onlineportal soll freiwillige Helfer in ganz Rheinland-Pfalz schnell vermitteln

Da packt jemand an: Das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz hat eine Helfer-Plattform ins Leben gerufen, die freiwillige Unterstützer in der Corona-Krise schnell vermitteln soll. Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier/Mainz Organisationen und Institutionen können unter www.team-rlp.de um ehrenamtliche Hilfe bitten. Freiwillige können sich auf der Seite bewerben, die das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen hat.

Wer ehrenamtlich eine E-Jugend-Mannschaft im Fußball betreut, hat derzeit frei, weil die Corona-Krise das Kicken am Wochenende lahm legt. Studenten langweilen sich, weil Vorlesungen erst Wochen später anfangen. Abiturienten, die nach der Schule die große, weite Welt kennenlernen wollen, verweigert das Virus die Reisen in ferne Länder. All sie – und mehr Freiwillige – spricht das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz nun an, als Ehrenamtliche einzuspringen, um Folgen der Corona-Krise abzumildern.