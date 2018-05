später lesen Rheinland-Pfalz regelt Holzvermarktung neu FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz wird wegen kartellrechtlicher Einwände neu geregelt. Der Landtag stimmte am Mittwoch in Mainz mit Mehrheit dafür, dass das Holz privater und kommunaler Waldbesitzer von neu zu bildenden kommunalen Gesellschaften sowie von privaten Holzvermarktungsorganisationen verkauft wird. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) sagte, es sei nicht leicht, das gut funktionierende System aufzugeben, aber es sei verantwortungsvoll. Für den Umstieg gebe es finanzielle und personelle Unterstützung. dpa