Rheinland-Pfalz richtet Polizeiwache im Internet ein

Die Rheinland-Pfälzer können bald über eine Online-Polizeiwache Diebstähle melden oder Anzeigen erstatten. Die Grünen-Landtagsfraktion teilte am Montag mit, im Doppelhaushalt 2019/2020 seien dafür drei Stellen vorgesehen. dpa

Nach Angaben des Innenministeriums ist geplant, dass die Online-Wache bis Ende des Jahres eingeführt wird.

Die Bürger können dort nicht nur Betrügereien und Diebstähle melden, sondern auch auffällige Beobachtungen mitteilen. Die Grünen-Innenpolitikerin Pia Schellhammer sprach von einem großen Gewinn für Bürger, dass die Online-Wache auch in Rheinland-Pfalz an den Start gehen könne. Damit würden zugleich Polizisten entlastet. Die Internet-Wache gibt es bereits in mehreren anderen Ländern, zum Beispiel im Nachbarland Hessen.

Online-Wache Polizei Hessen