Rheinland-Pfalz rückt 148 Denkmäler in den Blick

Mainz Um Sein und Schein geht es am kommenden Sonntag beim Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr sind wieder viel mehr Betrachtungen vor Ort möglich als 2020.

Vom römischen Theater in Mainz bis zum Minoritenkloster in Oberwesel - der Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag macht in diesem Jahr auf 148 besondere Orte aufmerksam. Die Entwicklung der Pandemie mache es möglich, sich dazu auch wieder zu Veranstaltungen zu treffen, sagte Innenminister Roger Lewentz am Donnerstag in Mainz. Insgesamt sind 214 Veranstaltungen geplant, darunter zum Teil auch digital.