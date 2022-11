Wetter : Rheinland-Pfalz, Saarland: Wechselhaftes Wetter erwartet

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter erwartet. Am Mittwoch sei mit wechselnder Bewölkung und Auflockerungen sowie gebietsweise leichten Schauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Temperaturen erreichen in der Spitze 10 bis 14 Grad, in Hochlagen 8 bis 10 Grad. Es wird schwacher bis mäßiger Wind wehen. In der Nacht zum Donnerstag soll es bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad erneut regnen.

Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit starker Bewölkung und zeitweise mit schauerartigem Regen. Nachmittags seien lokale Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen zwischen 9 und 11 Grad. Es weht ein mäßiger, teils auffrischender Wind. Mancherorts sind starke, im Bergland teils stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Freitag gibt es örtliche Schauer. Freitag wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad.

