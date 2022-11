Pandemie : Ab Samstag: Rheinland-Pfalz schafft Corona-Isolationspflicht ab

Mainz Die Landesregierung verabschiedet sich von der letzten großen Corona-Regel. Ab Samstag müssen Infizierte nicht mehr zu Hause bleiben. Einschränkungen gelten für sie trotzdem noch.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hebt die Corona-Isolationspflicht auf. Am Dienstag hat das Kabinett beschlossen, dass sich Corona-Infizierte ab Samstagmorgen 0 Uhr nicht mehr verpflichtend in häusliche Isolation begeben müssen. Corona gilt dann mehr oder weniger als „normale Krankheit“. „Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist derzeit vertretbar“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz. Man habe gesehen, dass die Herbstwelle ohne tiefgreifende Maßnahmen abgeebbt sei.