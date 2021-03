Rheinland-Pfalz schneidet bei „Lobbyranking“ mittelmäßig ab

Wiesbaden Rheinland-Pfalz schneidet bei dem neuen „Lobbyranking“ der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International im Vergleich der Bundesländer mittelmäßig ab. In der Auflistung landet das Bundesland mit einer Bewertung von n25 Prozent auf dem neunten Platz von 16 Bundesländern.

Punkten konnte Rheinland-Pfalz vor allem bei den Verhaltensregeln für Abgeordnete, hier erreichte das Land eine Bewertung von 60 Prozent. Gravierend sei allerdings die Ausnahme, dass erhaltene Spenden keiner Veröffentlichungspflicht unterliegen, teilte Transparency mit. In der Kategorie Lobbyregister erreichte Rheinland-Pfalz immerhin noch 38 Prozent. Doch das Lobbyregister des Landes sei ausbaufähig. „Das dortige, so bezeichnete "Lobbyregister" greift weder verpflichtend bei Kontaktaufnahme, noch werden die für ein Lobbyregister wesentlichen Informationen erfasst“, heißt es in der Bewertung.

Keine Punkte erhielt das Land dagegen in den Kategorien Legislativer Fußabdruck und Karenzzeit. Durch den sogenannten Legislativen Fußabdruck soll transparent gemacht werden, welche Interessen sich in einem Gesetzesvorhaben widerspiegeln. Dafür wird die Entstehung einer Gesetzesvorlage mit all ihren Beteiligten inhaltlich und chronologisch aufgezeichnet, wie Transparency mitteilte. Die Karenzzeit bezeichnet eine Sperrfrist für Regierungsmitglieder und Spitzenbeamte, die in die Privatwirtschaft wechseln. In Rheinland-Pfalz bestünden sowohl für eine solche Karenzzeit als auch für die den Legislativen Fußabdruck keine Regelungen.