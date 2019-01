später lesen Rheinland-Pfalz setzt auf mehr Photovoltaikanlagen FOTO: Tobias Kleinschmidt FOTO: Tobias Kleinschmidt Teilen

Um die Energiewende voranzutreiben, will Rheinland-Pfalz mehr Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer im Land bringen. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Große Anfrage hervor. Mit der Solar-Tankstelle auf dem Dach sei es aber nicht allein getan, sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Hartenfels, am Mittwoch in Mainz. dpa