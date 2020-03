Rheinland-Pfalz setzt weitere Schließungen wegen Corona um

Mainz Die Behörden in Rheinland-Pfalz setzen heute weitreichende Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens um, damit sich das Coronavirus nur möglichst langsam ausbreiten kann. Während bereits seit Montag die Kitas und Schulen geschlossen sind, sollen spätestens ab diesem Mittwoch auch keine Kneipen, Kinos und etliche Fachgeschäfte mehr zugänglich sein.

„Die Ausbreitung ist sprunghaft, auch in Rheinland-Pfalz“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Dies sei abzusehen gewesen. Jetzt komme es darauf an, alles zu tun, damit die Ausbreitung eingedämmt werde.