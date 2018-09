später lesen Rheinland-Pfalz sieht Spezialkräfte gut gerüstet für Einsatz FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Spezialkräfte in Rheinland-Pfalz sind nach Einschätzung der Landesregierung für Großeinsätze gut gewappnet. „Letztlich ist gewährleistet, dass die Spezialkräfte innerhalb einer Stunde an jedem Platz in Rheinland-Pfalz sind“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. dpa