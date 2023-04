Keine Einschränkungen mehr So viel Geld hat das Land für Corona-Impfungen ausgegeben

Mehr als vier Millionen Dosen Corona-Impfstoff wurden in den Impfzentren des Landes und in Impfbussen – vier davon in der Region – verabreicht. 116,7 Millionen Euro hat das Land dafür ausgegeben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mainz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Dank hervorragender Impfstoffe, einer hohen Disziplin und dem Durchhaltevermögen der Menschen im Land ist es uns gelungen, dem Virus die Stirn zu bieten“, zieht Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) eine positive Corona-Bilanz.